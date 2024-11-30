Лондон, 30 ноября, 2024, 07:07 — ИА Регнум. Лидер киевского режима Владимир Зеленский обратился к западным коллегам с призывом не общаться с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью британскому телеканалу Sky News.

ИА Регнум Зеленский, кладбище

По мнению Зеленского, некоторые мировые лидеры стремятся поговорить с Путиным только для того, чтобы попасть на первые полосы газет.

«Не открывайте ящик Пандоры, потому что, если вы его откроете, другие лидеры будут говорить с ним, чтобы попасть в газеты, и скажут, что они могут договориться с Путиным», — призвал глава киевского режима.

Также Зеленский сказал, что не одобрил телефонный разговор канцлера Германии Олафа Шольца с Владимиром Путиным.

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский после телефонного разговора с Шольцем позвонил французскому лидеру Эммануэлю Макрону для обсуждения вопросов помощи Украине и ВСУ.

Олаф Шольц раскрыл Владимиру Зеленскому подробности своего телефонного разговора с Владимиром Путиным.

29 ноября Зеленский обсудил с немецким канцлером поддержку Киева со стороны Берлина, в первую очередь передачу средств противовоздушной обороны и боеприпасов к ним.

Шольц позвонил Путину 15 ноября, и это был их первый за почти два года разговор. В ходе него Путин напомнил немецкому канцлеру об условиях Москвы, которые могут лечь в основу возможных договорённостей по Украине, и подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от переговоров.