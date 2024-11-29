Киев, 29 ноября, 2024, 22:24 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский после телефонного разговора с канцлером ФРГ Олафом Шольцем позвонил французскому лидеру Эммануэлю Макрону для обсуждения вопросов помощи Украине и ВСУ.

Global Look Press/Henri Szwarc/Keystone Press Agency

В разговоре стороны, в частности, затронули вопрос отправки западных инструкторов для киевской армии, вступление Украины в НАТО, оснащение ВСУ.

Зеленский разговор с Макроном назвал «продуктивным».

«Я подчеркнул важность приглашения Украины в НАТО и продолжения подготовки и оснащения украинских бригад как на территориях стран — членов альянса, так и через развитие предложенной Францией идеи по тренировочным миссиям на территории Украины», — написал Зеленский в Telegram-канале.

Он поблагодарил президента Франции за ускорение процесса передачи истребителей Mirage и обсудил с ним возможности усиления системы ПВО.

Как сообщало ИА Регнум, Олаф Шольц раскрыл Владимиру Зеленскому подробности своего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

29 ноября Зеленский обсудил с немецким канцлером поддержку Киева со стороны Берлина, в первую очередь передачу средств противовоздушной обороны и боеприпасов к ним.

Шольц позвонил Путину 15 ноября, и это был их первый за почти два года разговор. В ходе него Путин напомнил немецкому канцлеру об условиях Москвы, которые могут лечь в основу возможных договорённостей по Украине, и подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от переговоров.