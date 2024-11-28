Москва, 28 ноября, 2024, 19:52 — ИА Регнум. Российский ракетный комплекс «Орешник» способен наносить удары такой мощности, что это изменило расстановку сил в мире. Об этом заявил аналитический центр Strategic Culture.

Министерство обороны РФ/РИА Новости

«При сочетании достаточной кинетической силы и массы гарантируется полное опустошение, сравнимое с ядерным оружием малой и средней мощности. С дополнительным преимуществом отсутствия радиации», — говорится в статье, опубликованной 27 ноября на сайте центра.

Отмечается, что в случае запуска ракеты «Орешник» с территории Дальнего Востока она сможет достичь большинства регионов США. При этом, кроме высокой мощности удара, у этого вооружения снайперская точность. Пока Россия не применила его, никто в мире не имел понятия, что такая разработка существует.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин 28 ноября отметил, что при ударе ракетой «Орешник» всё, что находится в эпицентре взрыва превращается в пыль. При массированном применении мощь будет сопоставима с ядерным оружием. При этом вооружение не относится к оружию массового поражения, подчеркнул глава государства.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 28 ноября заявил, что применение Россией ракеты «Орешник» охладило пыл тех, кто поставил мир на грань третьей мировой войны. Это видно по заявлениям в СМИ, на Западе уже начали говорить вразнобой, видно, что растерялись, добавил он.