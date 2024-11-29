Брюссель, 29 ноября, 2024, 17:52 — ИА Регнум. Глава Европейского совета и бывший премьер-министр Бельгии Шарль Мишель передал свои полномочия экс-главе правительства Португалии Антониу Коште. Об этом 29 ноября сообщила пресс-служба Евросовета.

Global Look Press/Benoit Doppagne/Keystone Press Agency

Португалец начнёт работу на этом посту с 1 декабря, когда вступит в должность второй состав Европейской комиссии, главой которой останется Урсула фон дер Ляйен.

Церемония передачи полномочий состоялась в резиденции Евросовета в Брюсселе. В ходе неё Мишель пожелал Коште «хранить единство» Евросоюза. При этом он назвал одним из главнейших своих достижений на этом посту массированные поставки оружия Киеву и введение ЕС антироссийских санкций.

Как сообщало ИА Регнум, в конце июня страны — участницы ЕС утвердили назначения на руководящие посты организации на следующие пять лет. На место Мишеля было принято решение назначить Кошту, фон дер Ляйен сохранила свой пост, а место главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля должна занять бывший премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Вступающий в должность Кошта 23 ноября заявил, что избранный президент США Дональд Трамп из-за Китая, Ирана и КНДР не допустит поражения Украины, так как это будет сравнимо с выводом американских войск из Афганистана в 2021 году. По словам Кошты, Трамп считает угрозой для США сотрудничество России с Китаем, Ираном и КНДР.