Брюссель, 23 ноября, 2024, 12:38 — ИА Регнум. Вступающий в должность глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что избранный президент США Дональд Трамп не допустит поражения Украины из-за Китая, Ирана и КНДР. Об этом политик заявил в интервью британскому изданию Financial Times.

Global Look Press/Allison Robbert — Pool via CNP/Keystone Press Agency

По мнению Кошты, Дональд Трамп видит угрозу в сотрудничестве России с Китаем, Ираном и КНДР и поэтому не позволит киевскому режиму потерпеть поражение. Он сравнил эту ситуацию с выводом американских войск из Афганистана в 2021 году.

«Вы верите, что он хочет сделать на Украине то же самое, что Байден сделал в Афганистане? Я в это не верю», — сообщил Антониу Кошта.

Новый глава Евросовета добавил, что когда Трамп «видит северокорейских солдат в России, то не может не понимать, что это нечто большее, чем (противостояние) Европы и России», а затем называет Китай и Иран «главными помощниками» РФ. Также он признал, что ему любопытно, как будущий глава Белого дома намерен выполнить обещание и закончить российско-украинский конфликт «двумя звонками за 24 часа».

Антониу Кошта возглавит Евросовет с 1 декабря 2024 года.

Ранее эксперты американского издания The Hill заявили, что Трамп постарается разорвать связи между Россией, Китаем, Ираном и КНДР. Для этого он будет «сочетать воинственные угрозы и дружеские отношения».