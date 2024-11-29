Вашингтон, 29 ноября, 2024, 16:52 — ИА Регнум. Назначение спецпосланником США по Украине отставного генерал-лейтенанта Кита Келлога может привести к тому, что страны Европы останутся без американских союзников в вопросе поддержки Украины. Об этом 28 ноября сообщило агентство Bloomberg.

Global Look Press/Rod Lamkey — CNP/Consolidated News Photos

«С [избранным президентом США] Дональдом Трампом у дверей Белого дома европейские правительства сталкиваются с наихудшим сценарием: вскоре им придётся не только защищать себя, но и поддерживать Украину без своих американских союзников. Выбор Трампом в качестве своего специального посланника по Украине и России Кита Келлога <…> только усиливает эти опасения», — говорится в публикации.

По словам авторов материала, политики Европы боятся готовности Келлога прекратить военную помощь Киеву, если последний откажется от проведения переговоров с Москвой. На фоне этого европейские страны начали наращивать возможности производства оружия и боеприпасов.

При этом отмечается, что США продолжают оставаться самым крупным военным поставщиком Украины и потому их союзникам из Европы, с трудом справляющимся с собственными потребностями в перевооружении, придётся заполнять финансовую прореху, которая может образоваться при отказе Вашингтона от военной поддержки Киева. Как бы ЕС ни изворачивался, в ближайшее время он не сможет заменить роль США в этом вопросе, добавляется в статье.

Как сообщало ИА Регнум, 27 ноября Трамп предложил кандидатуру Келлога на должность спецпосланника США по Украине. По словам избранного американского президента, у отставного военного была выдающаяся карьера, в том числе служба на очень важных должностях в сфере нацбезопасности.

Сам Келлог 28 ноября заявил о намерении продвигать «мир с позиции силы». Будущий спецпредставитель Трампа по Украине также пообещал таким способом защищать интересы США.

Позднее в этот же день политолог-американист Малек Дудаков заявил ИА Регнум, что 80-летний Келлог — это стереотипный республиканский ястреб и его позиция по Украине у него менялась в ходе конфликта. В начале конфликта он выступал за продолжение военных действий против РФ чужими руками, а когда это стало непопулярным — «переобулся в воздухе», пояснил эксперт.