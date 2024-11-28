Вашингтон, 28 ноября, 2024, 15:25 — ИА Регнум. Будущий спецпредставитель США по украинскому конфликту Кит Келлог в четверг, 28 ноября, заявил о намерении продвигать «мир с позиции силы».

Rod Lamkey — CNP/Global Look Press Кит Келлог

По словам Келлога, он считает честью быть назначенным избранным президентом США Дональдом Трампом на пост помощника главы Белого дома и спецпредставителя страны по Украине и России.

«Я с нетерпением жду безустанной работы по обеспечению мира с позиции силы и защите интересов Америки», — написал он в соцсети X (ранее Twitter).

Как сообщало ИА Регнум, 27 ноября Трамп заявил, что должность спецпосланника по Украине в новой американской администрации займёт Келлог. Избранный президент США отметил, что у Келлога выдающаяся военная и деловая карьера, которая включает службу на крайне важных должностях в сфере национальной безопасности.

Позднее в этот же день телеканал СNN сообщил, что потенциальный советник избранного президента США по нацбезопасности Майк Уолц изучает несколько возможностей урегулирования конфликта на Украине, включая прекращение военных действий украинской армией на ранних стадиях переговоров. При этом уточнялось, что пока рано говорить об окончательной стратегии Белого дома в начале 2025 года.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков 28 ноября заявил, что проведение переговоров по украинскому кризису возможно, если Запад признает, что альтернативы мирному предложению президента России Владимира Путина нет. Он добавил, что, если западные страны продолжат упорствовать в своих заблуждениях, базы для переговоров не возникнет.

Российский лидер в июне отмечал, что одним из условий для переговоров РФ с Украиной будет заявление Киева об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговорного процесса киевскому режиму необходимо признать территориальные реалии и вывести свои войска с территории регионов, которые воссоединились с Россией в 2022 году, отмечал глава государства.