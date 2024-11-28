Москва, 28 ноября, 2024, 15:59 — ИА Регнум. Советник по Украине избранного президента Дональда Трампа 80-летний генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог -это стереотипный республиканский ястреб и позиция у него менялась по Украине в ходе конфликта. Об этом в беседе с ИА Регнум заявил политолог-американист Малек Дудаков.

CNP/AdMedia/Global Look Press Кит Келлог

«В 2022–2023 годах он выступал за то чтобы продолжать этот конфликт, потому что можно чужими руками воевать с Россией, и ослаблять военный потенциал РФ как они полагали. Но когда война стала не популярной, и украинцы начали нести всё больше потерь и поражений, он «переобулся в воздухе». И начал говорить, что нужно как-то договариваться, потому что военные арсеналы США истощаются, и эта война всё больше ресурсов отнимает у самих американцев. Но при этом победить Россию на поле боя не получается», — рассказал американист.

Поэтому летом 2024 года Келлог представил свой план о разделе Украины, создании демилитаризованной зоны по линии боевого соприкосновения и снятии части санкций с России, но без признания за РФ этих территориальных приобретений, добавил эксперт.

«Этот план не соотносится с российскими требованиями по урегулированию украинского конфликта, поэтому маловероятно, что его американцам удастся как-то протащить или навязать. В офисе главы киевского режима Владимира Зеленского рассматривают такой план, тоже как очевидное поражение Украины, поэтому не будут готовы на него пойти», — подчеркнул Дудаков.

Политолог добавил, что у Келлога большой военный опыт, он ветеран холодной войны, успел повоевать ещё во Вьетнаме в составе 101-й воздушно-десантной дивизии, то есть он сам принимал участие в реальных боевых действиях. Служил он и во время операции «Буря в пустыне», и во время операции в Афганистане в 2000-е годы. Далее он продолжил карьеру советником по нацбезопасности у разных республиканских политиков. В 2016-м он был советником по нацбезопасности вице-президента США Майка Пенса.

«Келлог не разорвал отношения с Трампом, как многие другие представители республиканского истеблишмента после поражения Трампа на выборах в 2020-м году и событий со штурмом Капитолия 6-го января. Ему это теперь помогло, и он сможет снова свою стратегию реализовывать», — отметил политолог.

Дудаков подчеркнул, что пока рано говорить о том, как тот или иной план Келлога будет реализован, потому что это было актуально в 2023 году или начале 2024. Но учитывая, как все быстро сейчас меняется на украинском фронте, то эти планы уже неактуальны и будут гораздо менее актуальны к весне 2025 года, когда возможно какие-то переговоры начнутся.

«Всё может серьезно измениться в виде большого наступления России, полураспада Украинского фронта, что уже сейчас происходит. И если переговоры затянутся на весну-осень 2025 года, я вполне допускаю, что линия фронта сдвинется сильно на запад, ну и соответственно американцам тоже придется учитывать эту новую реальность. И им придется свои требования корректировать. Как сильно, я думаю, покажет время и, конечно, ситуация на поле боя, которая на самом деле и решит исход этого конфликта»,— подытожил американист.

27 ноября Дональд Трамп в соцсети Truth Social заявил, что должность спецпосланника по Украине в новой администрации США займёт Кит Келлог. По его словам, у Келлога выдающаяся военная и деловая карьера, включающая службу на крайне важных должностях в сфере нацбезопасности.

10 ноября Келлог заявил, что в отношениях новой администрации Дональда Трампа с Россией диалог и договорённости будут более эффективными, чем санкции. Всё начинается с личных отношений, и их нужно выбирать в первую очередь, сказал он. По словам Келлога, Трамп уже начал обсуждение путей урегулирования украинского конфликта с европейскими лидерами.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 8 ноября заявил о готовности российского руководства к обсуждению украинского конфликта с администрацией Трампа. Но объявленные цели специальной военной операции остаются неизменными, потому что они относятся к вопросам безопасности РФ, подчеркнул он.

Президент России Владимир Путин заявлял в середине июня, что одним из условий для переговоров с Украиной будет отказ Киева от намерений вступить в НАТО. Также для начала переговоров киевский режим должен признать территориальные реалии и вывести свои войска с территории регионов, воссоединившихся с Россией в 2022 году.