Самара, 29 ноября, 2024, 14:51 — ИА Регнум. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что 2 декабря планирует подать заявление в правоохранительные органы по поводу работы агентских групп в российском футболе.

Максим Блинов/POOL/ТАСС

«Я в понедельник планирую подать очередное заявление в правоохранительные органы уже по факту работы агентских групп в российском футболе», — сказал он в Telegram-канале.

Глава региона сообщил, что 2 декабря проведёт оперативное совещания, на котором подробно расскажет о ситуации.

Как передавало ИА Регнум, 26 ноября Федорищев сообщил, что самарский клуб «Крылья Советов» должен 36 млн рублей коррумпированным преступникам в судейском корпусе. По его словам, система, предполагающая незаконные выплаты судьям за честное обслуживание игр, действует в российском футболе уже несколько лет.

Пресс-служба РФС сообщила, что организация находится в контакте с руководством Самарской области и считает, что изложенные губернатором факты являются поводом для обращения в правоохранительные органы. В тот же день Федорищев объявил об увольнении спортивного директора и отстранении руководства клуба по итогам проведённого аудита работы.

Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) 28 ноября направили Федорищеву письмо с просьбой предоставить имеющуюся информацию о коррупции. Самарский губернатор при этом сообщил, что передал все имеющиеся у него сведения в правоохранительные органы.