Москва, 28 ноября, 2024, 15:31 — ИА Регнум. Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) направили письмо губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву с просьбой предоставить имеющуюся информацию о коррупции в футболе. Об этом 28 ноября сообщила пресс-служба лиги.

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«Мы направили письмо губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву с просьбой предоставить имеющуюся информацию о якобы существующих коррупционных схемах в профессиональном футболе», — говорится в заявлении.

Отмечается, что клубы готовы принять участие в расследовании и инициировать обращение в юрисдикционные органы Российского футбольного союза (РФС), а также правоохранительные органы для установления и наказания виновных.

Клубы заявили, что максимально заинтересованы в раскрытии достоверной информации и готовы оказывать любую поддержку лицам, которые обладают соответствующими сведениями, если они подкреплены фактами.

Президент РПЛ Александр Алаев, в свою очередь, заявил журналистам, что лига призывает строго наказывать клубы в случае их уличения в коррупционных схемах.

Федорищев 28 ноября сообщил в своём Telegram-канале, что передал все имеющиеся у него сведения в правоохранительные органы. Он добавил, что в интересах следствия не может их озвучивать.

Как передавало ИА Регнум, 26 ноября Федорищев сообщил, что самарский клуб «Крылья Советов» должен 36 млн рублей коррумпированным преступникам в судейском корпусе. По его словам, система, предполагающая незаконные выплаты судьям за честное обслуживание игр, действует в российском футболе уже несколько лет.

Пресс-служба РФС сообщила, что организация находится в контакте с руководством Самарской области и считает, что изложенные губернатором факты являются поводом для обращения в правоохранительные органы.

В тот же день Федорищев объявил об увольнении спортивного директора и отстранении руководства клуба по итогам проведённого аудита работы.