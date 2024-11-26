Москва, 26 ноября, 2024, 18:29 — ИА Регнум. Российский футбольный союз (РФС) 26 ноября прокомментировал заявление губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева о многомиллионных долгах «Крыльев Советов» перед коррумпированными преступниками в судейском корпусе.

Алексей Филиппов/РИА Новости

Ранее Федорищев сообщил, что клуб должен 36 млн рублей. Он заявил, что система, предполагающая незаконные выплаты судьям за честное обслуживание игр, действует в российском футболе уже несколько лет.

«Мы находимся в контакте с руководством Самарской области. Считаем, что изложенные в заявлении губернатора факты о просьбе предоставления финансирования на коррупционные цели являются поводом для обращения в правоохранительные органы», — процитировал комментарий портал «Чемпионат.com».

В союзе выразили готовность содействовать следствию для установления всех обстоятельств. Там также напомнили, что РФС выступает за соблюдение правил честной игры в футболе. Так, инициированное союзом первое в истории России уголовное дело о договорных матчах в 2022 году позволило наказать нескольких арбитров и футбольных функционеров.

Как передавало ИА Регнум, бывший главный тренер лондонского клуба «Арсенал» Арсен Венгер ранее назвал главными угрозами для современного футбола допинг и коррупцию. Кроме того, Венгер обратил внимание на слишком значительное количество матчей, проводимых ведущими футболистами в каждом сезоне, и связанными с этим рисками для здоровья игроков.