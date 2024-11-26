Самара, 26 ноября, 2024, 19:38 — ИА Регнум. По итогам проведённого аудита работы самарского футбольного клуба «Крылья Советов» уволен спортивный директор и отстранено руководство клуба. Об этом во вторник, 26 ноября, рассказал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Александр Казаков / ТАСС

В интервью РБК губернатор заявил, что в схемах подкупа судей, о которых он рассказал ранее, участвуют около 10 российских клубов, а объём этого «рынка» оценивается в 500 млн рублей.

«В подобных схемах участвуют многие клубы, я разговаривал и с их представителями, с руководством других регионов — это не единичный случай, а массовая проблема», — сказал губернатор.

Федорищев сообщил, что он не обращался с заявлением в правоохранительные органы, но доложил о ситуации министру спорта Михаилу Дегтярёву.

Пост спортивного директора «Крыльев Советов» с лета 2020 года занимал бывший игрок этой команды Сергей Корниленко. О его уходе пресс-служба клуба сообщила в конце октября.

Как передавало ИА Регнум, ранее Федорищев заявил, что «Крылья Советов» имеет долг в размере 36 млн рублей и что средства предназначались «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе российского футбола». Он заявил, что система, предполагающая незаконные выплаты судьям, действует в российском футболе уже несколько лет, и подчеркнул необходимость прекратить направлять деньги налогоплательщиков «в коррупционную систему судейства в профессиональном спорте».

Пресс-служба Российского футбольного совета сообщила, что организация находится в контакте с руководством Самарской области и считает, что изложенные губернатором факты являются поводом для обращения в правоохранительные органы.