Самара, 26 ноября, 2024, 18:14 — ИА Регнум. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что самарский футбольный клуб «Крылья Советов» имеет долг в размере 36 млн рублей и что средства предназначались «преступникам, занимающимся коррупцией в судейском корпусе российского футбола».

пресс-служба правительства Самарской области

Видеозапись с заявлением была размещена в Telegram-канале Федорищева во вторник, 26 ноября.

«Ко мне два месяца назад пришёл один из функционеров клуба «Крылья Советов» и сказал: «Вячеслав Андреевич, вы долги пересчитываете за «Крылья», у нас есть ещё один долг — это порядка 36 млн рублей». В конце концов он мне рассказал, и выяснилось, что «Крылья Советов» должны 36 млн неназванным, судя по всему, преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола», — рассказал губернатор.

Он заявил, что система, предполагающая незаконные выплаты судьям за честное обслуживание игр, действует в российском футболе уже несколько лет. Губернатор подчеркнул необходимость прекратить направлять деньги налогоплательщиков «в коррупционную систему судейства в профессиональном спорте».

Федорищев также предложил провести кампанию под флагом и хештегом «Чистый спорт» и призвал присоединиться к ней губернаторов других регионов и руководителей частных компаний, которые поддерживают профессиональный футбол.

Как передавало ИА Регнум, бывший главный тренер лондонского клуба «Арсенал» Арсен Венгер ранее назвал главными угрозами для современного футбола допинг и коррупцию. Кроме того, Венгер обратил внимание на слишком значительное количество матчей, проводимых ведущими футболистами в каждом сезоне, и связанными с этим рисками для здоровья игроков.