Тбилиси, 29 ноября, 2024, 09:50 — ИА Регнум. Парламент Грузии принял решение ввести красный уровень безопасности и закрыть для посетителей своё здание в Тбилиси на фоне масштабных антиправительственных протестных акций. Об этом 29 ноября говорится в сообщении грузинского законодательного органа.

Александр Имедашвили/Sputnik/РИА Новости

В сообщении, которое привело издание Formula, уточняется, что это было сделано во избежание угроз. После этого в здание грузинского парламента могут входить только представители его руководства.

Парламент Грузии ввёл ограничения для посетителей — жёлтый уровень безопасности, с 25 ноября, когда во время первой сессии парламента нового созыва около здания законодательного органа произошла протестная акция оппозиции. После этого в парламент могли входить только депутаты и сотрудники законодательного органа, а также аккредитованные журналисты и приглашённые лица. Жёлтый уровень безопасности был снят с 14:00 (13:00 мск) 28 ноября.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 29 ноября стало известно, в ходе антиправительственного митинга у парламента в Тбилиси пострадали 32 сотрудника МВД страны. Отмечалось, что все они получили тяжёлые травмы в области головы, глаз и других частей тела. При этом правоохранители задержали 43 протестующих за неподчинение законному требованию правоохранителей и мелкое хулиганство.

Во время потасовок на митинге у здания парламента в Тбилиси 28 ноября полиция применила водомёты и слезоточивый газ для разгона манифестантов. По словам правоохранителей, акция протеста «вышла за рамки норм, установленных законом о собраниях и манифестациях».

Президент Грузии Саломе Зурабишвили ранее в этот же день присоединилась к протестующим около здания парламента страны, начавшим столкновения с полицией. Она также пыталась говорить с полицейскими, однако разговора не вышло.

Несанкционированный митинг в Тбилиси начался после объявления кандидата в премьер-министры страны Ираклия Кобахидзе о том, что правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» приняла решение до конца 2028 года не обсуждать вопрос о переговорах о вступлении страны в Евросоюз. По его словам, также было принято решение отказаться от всех бюджетных грантов со стороны сообщества.