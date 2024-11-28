Тбилиси, 28 ноября, 2024, 23:20 — ИА Регнум. Президент Грузии Саломе Зурабишвили 28 ноября присоединилась к митингующим у здания парламента в Тбилиси, где уже начались столкновения с полицией. Об этом сообщает ТАСС с места событий.

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«Я здесь вместе с народом. Я буду везде, где смогу. Начинается сопротивление, которое не закончится, пока мы не получим новые выборы», — сказала Зурабишвили демонстрантам, которые встретили её аплодисментами и одобрительными выкриками.

Митингующих пыталась разогнать полиция. Начались потасовки, люди хотели пробраться к служебным входам в парламент. Стражи порядка применили перцовый газ. Задержаний пока не зафиксировано.

Президент Грузии пыталась начать диалог с полицией, но не получилось.

Отмечается, что несанкционированный митинг в Тбилиси начался после того, как кандидат в премьер-министры Ираклий Кобахидзе сообщил, что правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» решила до конца 2028 года не обсуждать вопрос о переговорах о вступлении в Евросоюз и отказаться от всех бюджетных грантов со стороны сообщества.

Как передавало ИА Регнум, Ираклий Кобахидзе, представляя правительственную программу на утверждение парламенту, заявил, что страна продолжит прагматичную политику в отношении России.

Политик добавил, что есть «красные линии», которых Грузия будет придерживаться.

Саломе Зурабишвили заявила, что является единственным законным представителем власти в стране.

В Грузии продолжаются акции протеста прозападной оппозиции. 25 ноября в Тбилиси протестующие пытались помешать началу работы нового парламента, устроив возле здания палаточный лагерь с кострами и навесами с едой.

Депутаты Европарламента в ходе заседания 28 ноября приняли резолюцию о непризнании итогов парламентских выборов в Грузии.