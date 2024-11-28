Тбилиси, 29 ноября, 2024, 01:58 — ИА Регнум. Не менее трёх сотрудников МВД пострадали 28 ноября в ходе потасовок на митинге у здания парламента в Тбилиси. Подробности сообщаются в заявлении пресс-службы ведомства.

Иван Шилов ИА Регнум Грузия

В полиции пояснили, что акция «вышла за рамки норм, установленных законом о собраниях и манифестациях».

«Несмотря на неоднократные предупреждения, участники акции входят в физическое противостояние и наносят словесные оскорбления правоохранителям. В их сторону также кидают разные предметы, из-за чего пострадали три сотрудника МВД, двое из которых доставлены в больницу», — говорится в заявлении.

Для усмирения митингующих полицейские применили водомёты и слезоточивый газ. Люди стали разбегаться, но часть из них возвращалась и вновь кидалась в драку с правоохранителями. Некоторых участников задержали.

Как сообщал ИА Регнум, президент Грузии Саломе Зурабишвили 28 ноября присоединилась к митингующим у здания парламента в Тбилиси, где начались столкновения с полицией. Грузинский лидер пыталась начать диалог с полицией, но не получилось.

Несанкционированный митинг в Тбилиси начался после того, как кандидат в премьер-министры Ираклий Кобахидзе сообщил, что правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» решила до конца 2028 года не обсуждать вопрос о переговорах о вступлении в Евросоюз и отказаться от всех бюджетных грантов со стороны сообщества.

Кобахидзе, представляя правительственную программу на утверждение парламенту, заявил, что страна продолжит прагматичную политику в отношении России. Политик добавил, что есть «красные линии», которых Грузия будет придерживаться.