Кишинёв, 29 ноября, 2024, 06:19 — ИА Регнум. Против погашения задолженности перед компанией «Газпром» в размере $709 млн выступил премьер-министр Молдавии Дорин Речан 28 ноября в интервью телеканалу Moldova 1.

Министерство внутренних дел Республики Молдова Дорин Речан

«Газпром» пытается обусловить дальнейшие поставки выплатой несуществующего долга. Мы не собираемся оплачивать эту задолженность», — пояснил Речан свою точку зрения.

Руководство «Газпрома» согласилось в 2021 году продлить на пять лет контракт на поставку газа в Молдавию только при условии погашения долга за предыдущие поставки топлива и своевременные платежи. В свою очередь, молдавская сторона настояла на международном аудите долга, который числится на балансе компании «Молдовагаз» с представлением результата к 1 мая 2022 года. Однако в сентябре 2023 года власти Молдавии предложили выплатить $8,6 млн, а остальной долг списать.

Проблема вновь актуализировалась на фоне планов Киева запретить транзит российского газа по своей территории. Премьер Молдавии Речан указал, что по контракту «Газпром» обязан доставить газ к границам страны по альтернативному маршруту и взять на себя все связанные с этим дополнительные расходы.

В свою очередь, молдавский министр энергетики Виктор Парликов утверждает, что обе стороны нарушили условия контракта, поэтому каждая из них может расторгнуть его в одностороннем порядке.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в случае прекращения транзита российского газа через Украину Молдавия будет вынуждена обратиться за помощью к Еврокомиссии в поиске компромиссного решения для обеспечения стабильного газоснабжения страны.

Как заявил министр энергетики Молдавии Парликов 27 ноября на пресс-конференции по итогам визита в Санкт-Петербург, «Газпром» предложил Кишинёву провести переговоры с Киевом для сохранения транзита газа в Приднестровье после Нового года.

На переговорах 25 ноября глава «Газпрома» Алексей Миллер и Виктор Парликов договорились продолжить обсуждение вариантов поставок российского газа в Молдавию с 1 января 2025 года, а также путей урегулирования задолженности АО «Молдовагаз» перед «Газпромом».

Замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач отмечал, что «Газпром» ждёт от Молдавии оплаты долга за ранее поставленный газ на общую сумму 700 млн евро. При этом власти республики заявляют, что готовы «признать» лишь 9 млн евро долга.

Также Гривач заявил, что действия правительства Молдавии некорректны. Он указал, что аудит долга проводился с нарушениями, поэтому «Газпром» его не принял.