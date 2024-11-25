Москва, 25 ноября, 2024, 19:50 — ИА Регнум. Глава «Газпрома» Алексей Миллер обсудил с министром энергетики Молдавии Виктором Парликовым взаимодействие в газовой сфере. Об этом 25 ноября сообщила пресс-служба российской компании.

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

«Состоялась рабочая встреча Алексея Миллера и министра энергетики Республики Молдова Виктора Парликова. Стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия в газовой сфере», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны, в частности, договорились продолжить обсуждение вариантов поставок российского газа в Молдавию с 1 января 2025 года, а также путей урегулирования задолженности АО «Молдовагаз» перед «Газпромом».

Кроме того, на встрече молдавская сторона представила кандидатов в новый состав правления АО «Молдовагаз».

Как передавало ИА Регнум, «Газпром» ждёт от Молдавии оплаты долга за ранее поставленный газ на общую сумму 700 млн евро. При этом власти Молдавии заявляют, что готовы «признать» лишь 9 млн евро долга.

Замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач заявил, что действия правительства Молдавии некорректны. Он также сказал, что аудит долга проводился с нарушениями, потому «Газпром» его не принял.

Также Гривач отметил, что цены на газ в Молдавии выросли в три-четыре раза из-за того, что переговоры с «Газпромом» по вопросу исторической задолженности зашли в тупик.