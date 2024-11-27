Кишинёв, 27 ноября, 2024, 13:32 — ИА Регнум. «Газпром» предложил Кишинёву провести переговоры с Киевом для сохранения транзита газа в Приднестровье после Нового года. Об этом 27 ноября заявил министр энергетики Молдавии Виктор Парликов на пресс-конференции по итогам визита в Санкт-Петербург.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«Газпром» предложил нам провести переговоры с руководством Украины о сохранении транзита газа в Приднестровье после нового года. Мы уже донесли этот вопрос до Украины», — сказал он, комментируя переговоры с главой «Газпрома» Алексеем Миллером.

По словам Парликова, для Молдавии это был бы лёгкий сценарий, но Кишинёв понимает, что решение может быть принято в последний момент.

Он добавил, что «Газпром» увязывает решение проблем с транспортировкой газа с урегулированием задолженности за потребленное Молдавией топливо.

Как передавало ИА Регнум, на переговорах 25 ноября Миллер и Парликов договорились продолжить обсуждение вариантов поставок российского газа в Молдавию с 1 января 2025 года, а также путей урегулирования задолженности АО «Молдовагаз» перед «Газпромом». Кроме того, на встрече молдавская сторона представила кандидатов в новый состав правления АО «Молдовагаз».

Замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач отмечал, что «Газпром» ждёт от Молдавии оплаты долга за ранее поставленный газ на общую сумму 700 млн евро. При этом власти республики заявляют, что готовы «признать» лишь 9 млн евро долга.

Также Гривач заявил, что действия правительства Молдавии некорректны. Он указал, что аудит долга проводился с нарушениями, поэтому «Газпром» его не принял.