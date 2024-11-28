Кишинёв, 29 ноября, 2024, 00:37 — ИА Регнум. В случае прекращения транзита российского газа через Украину Молдавия будет вынуждена обратиться за помощью к Еврокомиссии в поиске компромиссного решения для обеспечения стабильного газоснабжения страны. Об этом сообщил зампредседателя правления компании «Молдовагаз» Вадим Чебан в эфире телеканала N4.

ИА Регнум Российский газ в Европе

По словам Чебана, Молдавия будет искать альтернативные пути транзита газа через Трансбалканский коридор. Он уточнил, что подписание операторских соглашений между «Газпромом», «Нафтогазом Украины» и операторами газотранспортных систем имеет ключевое значение для обеспечения бесперебойного транзита газа, в том числе для Приднестровья и других европейских стран.

Без таких соглашений организация транзита газа будет невозможна, подчеркнул Вадим Чебан.

Как сообщало ИА Регнум, «Газпром» предложил Кишинёву провести переговоры с Киевом для сохранения транзита газа в Приднестровье после Нового года, заявил 27 ноября министр энергетики Молдавии Виктор Парликов на пресс-конференции по итогам визита в Санкт-Петербург.

По словам Парликова, для Молдавии это был бы лёгкий сценарий, но Кишинёв понимает, что решение может быть принято в последний момент. Он добавил, что «Газпром» увязывает решение проблем с транспортировкой газа с урегулированием задолженности за потребленное Молдавией топливо.

На переговорах 25 ноября глава «Газпрома» Алексей Миллер и Виктор Парликов договорились продолжить обсуждение вариантов поставок российского газа в Молдавию с 1 января 2025 года, а также путей урегулирования задолженности АО «Молдовагаз» перед «Газпромом».

Замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач отмечал, что «Газпром» ждёт от Молдавии оплаты долга за ранее поставленный газ на общую сумму 700 млн евро. При этом власти республики заявляют, что готовы «признать» лишь 9 млн евро долга.

Также Гривач заявил, что действия правительства Молдавии некорректны. Он указал, что аудит долга проводился с нарушениями, поэтому «Газпром» его не принял.