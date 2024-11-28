Воронеж, 29 ноября, 2024, 01:10 — ИА Регнум. В Воронежской области ночью 29 ноября подразделения ПВО и РЭБ обнаружили два вражеских беспилотника. Дроны были уничтожены, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

Он уточнил, что БПЛА были сбиты в одном из районов области.

Гусев заверил, что при уничтожении дронов никто не пострадал, разрушений нет.

В Воронежской области сохранялась опасность атаки БПЛА. Позже губернатор сообщил об отмене угрозы.

Как сообщало ИА Регнум, в Белгородской области силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Губкинским городским округом. Обломками сбитого дрона перебило газовую трубу в селе Скородное. Началось возгорание. Подача газа была перекрыта.

В ночь на 28 ноября российские средства ПВО отразили атаку украинских беспилотников в двух районах Краснодарского края. В хуторе Чигрина Красноармейского района обломками украинского БПЛА был повреждён дом. По информации губернатора региона Вениамина Кондратьева, никто не пострадал.