Краснодар, 28 ноября, 2024, 05:20 — ИА Регнум. В Краснодарском крае ночью 28 ноября подразделения противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотников ВСУ на два района. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

Обломки сбитого беспилотника ВСУ упали во двор частного дома в Славянске-на-Кубани. Ранения получила женщина, которой оперативно была оказана медицинская помощь. От госпитализации она отказалась. В доме выбило окна. Ещё в одном из дворов повреждения получил автомобиль.

Также от обломков сбитого украинского дрона повреждения получил дом в хуторе Чигрина Красноармейского района. Кондратьев заверил, что никто не пострадал.

Как сообщало ИА Регнум, в Запорожской области уничтожили четыре реактивных беспилотника ВСУ на подлёте к Мелитополю.

В Белгородской области ночью 28 ноября ВСУ нанесли удар по частному дому в селе Нижнее Берёзово-Второе Шебекинского муниципального округа. ВСУ атаковали двумя FPV-дронами. Глава области Вячеслав Гладков заверил, что никто не пострадал.

Силы ПВО вечером 27 ноября уничтожили два беспилотника над территорией Белгородской области и ещё один — над Курской областью, уточнили в ведомстве.