Белгород, 28 ноября, 2024, 22:58 — ИА Регнум. В Белгородской области силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Губкинским городским округом. Об этом в Telegram-канале 28 ноября сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Александр Полегенько/ТАСС

Обломками сбитого дрона перебило газовую трубу в селе Скородное. Началось возгорание. Подача газа была перекрыта, уточнил Гладков.

Также в двух частных домах выбиты окна, посечены фасады, кровли и заборы. В результате падения обломков сбитого БПЛА повреждения получил легковой автомобиль.

Гладков добавил, что информация о последствиях атаки ВСУ уточняется. На месте работают оперативные службы.

Как передавало ИА Регнум, автомобильный мост через реку Протока в Славянском районе Краснодарского края выстоял после атаки беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 28 ноября сообщил глава района Роман Синяговский.

В ночь на 28 ноября российские средства ПВО отразили атаку украинских беспилотников в двух районах Краснодарского края. В хуторе Чигрина Красноармейского района обломками украинского БПЛА был повреждён дом. По информации губернатора региона Вениамина Кондратьева, никто не пострадал.