Брянск, 29 ноября, 2024, 00:16 — ИА Регнум. В небе над Брянской областью подразделения противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника. Об этом в Telegram-канале 29 ноября сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум Обломки БПЛА

Он уточнил, что уничтожены были дроны самолётного типа.

Богомаз заверил, что при попытке ВСУ атаковать объекты на территории области никто не пострадал, разрушений нет.

Как сообщало ИА Регнум, в Белгородской области силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Губкинским городским округом. Обломками сбитого дрона перебило газовую трубу в селе Скородное. Началось возгорание. Подача газа была перекрыта.

В ночь на 28 ноября российские средства ПВО отразили атаку украинских беспилотников в двух районах Краснодарского края. В хуторе Чигрина Красноармейского района обломками украинского БПЛА был повреждён дом. По информации губернатора региона Вениамина Кондратьева, никто не пострадал.