Вашингтон, 28 ноября, 2024, 23:33 — ИА Регнум. Отношения между Соединёнными Штатами и Китаем достигли статуса-кво. Такое заявление сделал глава Белого дома Джозеф Байден во время посещения пожарной части на острове Нантакет в штате Массачусетс, сообщает Independent.

Михаил Метцель/ ТАСС

Как пояснил президент США, Вашингтон и Пекин достигли статуса-кво после серии встреч между ним и китайским лидером Си Цзиньпином в Сан-Франциско в 2023 году и в Перу в текущем году.

Кроме того, Байден добавил, что между ним и лидером КНР Си Цзиньпином установлена горячая линия связи, а между военными обеих стран — «прямая линия связи». Американский лидер выразил уверенность в том, что председатель КНР «не хочет совершить ошибку».

«Я говорю это искренне», — добавил Байден.

Также президент США отметил, что побеседовал с тремя американскими гражданами, освобождёнными накануне, 27 ноября, в результате обмена заключёнными между Вашингтоном и Пекином.

Госдепартамент США подтвердил, что 27 ноября состоялся обмен заключенными между США и Китаем по формуле «три на три». Трое граждан США — Марк Свидан, Кай Ли и Джон Люн — освобождены в обмен на троих неизвестных граждан Китая.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с действующим американским президентом Байденом в Лиме на полях саммита АТЭС, противоречия между Китаем и США неизбежны, но есть четыре «красные линии», которые Вашингтону не стоит нарушать в отношениях с Пекином. Лидер КНР отдельно подчеркнул важность темы китайского Тайбэя (Тайваня).

Си Цзиньпин на встрече с Байденом также обвинил США в расхождении заявлений и действий. При этом он подчеркнул важность американо-китайских отношений для противостояния глобальным вызовам, решения проблем в сфере искусственного интеллекта и урегулирования вопросов геополитического уровня.

Кроме того, Си Цзиньпин выразил готовность Китая сотрудничать с администрацией избранного президента США Дональда Трампа. Пекин настроен на сохранение стабильных отношений с Вашингтоном, подчеркнул он.