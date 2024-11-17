Лима, 17 ноября, 2024, 14:54 — ИА Регнум. Противоречия между Китаем и США неизбежны, но есть четыре «красные линии» которые Вашингтону не стоит нарушать в отношениях с Пекином. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с действующим американским президентом Джо Байденом.

Leah Millis/AP/TASS Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин

«Тайваньский вопрос, демократия и права человека, путь и система Китая, право Китая на развитие — это четыре красные линии, которые нельзя попирать или пересекать», — процитировала китайского лидера пресс-служба МИД КНР.

Си Цзиньпин отдельно подчеркнул важность темы китайского Тайбэя (Тайваня). По его словам, стабильность в регионе несовместима с сепаратизмом и независимостью острова так же, как огонь и вода. Встреча лидеров стран прошла 16 ноября в Лиме на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Как передавало ИА Регнум, Си Цзиньпин на встрече с Байденом также обвинил США в расхождении заявлений и действий. При этом он подчеркнул важность американо-китайских отношений для противостояния глобальным вызовам, решения проблем в сфере искусственного интеллекта и урегулирования вопросов геополитического уровня.

Кроме того, Си Цзиньпин выразил готовность Китая сотрудничать с администрацией избранного президента США Дональда Трампа. Пекин настроен на сохранение стабильных отношений с Вашингтоном, подчеркнул он.