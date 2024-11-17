Лима, 17 ноября, 2024, 08:31 — ИА Регнум. Несоответствия заявлений и действий со стороны США могут привести к потере доверия к Вашингтону со стороны Пекина, заявил 17 ноября председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с американским президентом Джо Байденом в Перу.

Alex Brandon/AP/TASS Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Джо Байден

«Китай всегда держит своё слово, но если США всегда будут говорить одно, а делать другое, это навредит имиджу Соединённых Штатов и подорвёт взаимное доверие между двумя сторонами», — отметил Си Цзиньпин.

Китайский лидер подчеркнул, что сотрудничество Пекина и Вашингтона имеет решающее значение как для торговли, сельского хозяйства и борьбы с наркотиками, так и для правоохранительной сферы и сферы здравоохранения.

Кроме того, китайско-американское взаимодействие важно с точки зрения противостояния глобальным вызовам, например, изменениям климата, проблемам в сфере искусственного интеллекта, урегулирования вопросов геополитического уровня.

Встреча лидеров двух стран прошла на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Как сообщало ИА Регнум, 16 ноября на полях саммита АТЭС Си Цзиньпин заявил о готовности Пекина работать с администрацией избранного президента Дональда Трампа. Он подчеркнул, что Китай заинтересован в сохранении стабильных отношений с США.