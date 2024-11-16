Лима, 17 ноября, 2024, 02:18 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин 16 ноября на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Лиме, Перу, встретился с действующим президентом США Джо Байденом и заверил в готовности Китая работать с администрацией избранного президента Дональда Трампа.

Russian.news.cn

«Китай готов работать с новой администрацией США для поддержания коммуникации, расширения сотрудничества и урегулирования разногласий, чтобы стремиться к устойчивому переходу китайско-американских отношений на благо двух народов», — приводит слова Си Цзиньпина пресс-служба Белого дома.

Он добавил, что Пекин привержен сохранению стабильных отношений с Вашингтоном.

Отмечается, что переговоры Байдена и Си Цзиньпина продлились чуть менее двух часов.

Как передавало ИА Регнум, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров предположил, что политика США по сдерживанию Китая, вероятно, будет продолжена после инаугурации Трампа.

5 ноября в США прошли 60-е президентские выборы. Победу одержал республиканец Дональд Трамп — его поддержали 50,5% избирателей. Действующий президент Байден, выдвигавший свою кандидатуру, 21 июля объявил, что отказывается от участия в выборах. Оппонентом Трампа была вице-президент США Камала Харрис. На выборах она набрала 48,0%.

Трамп 1 ноября заявил, что в случае своей победы на выборах намерен «разъединить» Россию и Китай. Он обвинил Байдена в том, что тот допустил укрепление отношений между Москвой и Пекином.