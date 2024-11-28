Сухум, 28 ноября, 2024, 21:47 — ИА Регнум. Сотрудники Службы госбезопасности (СГБ) Абхазии совместно с МВД республики и погрануправлением ФСБ РФ задержали двоих граждан России, подозреваемых в помощи Службе безопасности Украины (СБУ) и дезертирстве. Об этом 28 ноября сообщила пресс-служба СГБ.

Служба государственной безопасности Республика Абхазия

По данным ведомства, Павла Копцева и Владислава Лисова задержали в селе Гуп Очамчырского района. Они, скрываясь от уголовного преследования в России, проникли в республику по поддельным документам, чтобы потом с помощью местных жителей незаконно перебраться в Грузию.

Сообщается, что Копцева в РФ разыскивают за подготовку диверсий по заданию СБУ. По данным правоохранителей, он собирал беспилотники, начинённые взрывчатым веществом. Лисов, будучи военнослужащим российской армии, сбежал из воинской части.

«Задержанные были доставлены в СГБ Абхазии, а затем переданы ФСБ России», — говорится на сайте СГБ.

Как передавало ИА Регнум, 20 ноября ФСБ опубликовала видео задержания гражданина ФРГ Николая Гайдука, подозреваемого в причастности к подрыву на газораспределительной станции в Калининграде. По данным ведомства, он собирался совершить другие диверсии.

19 ноября в Крыму сотрудники ФСБ задержали двоих подозреваемых в теракте в Севастополе, в ходе которого погиб начальник штаба Азовского военно-морского района Крымской военно-морской базы Валерий Транковский. Ими оказались 38-летняя жительница Севастополя и 47-летний житель Ялты.