Москва, 19 ноября, 2024, 10:02 — ИА Регнум. Двое подозреваемых в совершении теракта в Севастополе, в результате которого погиб российский офицер, задержаны. Об этом сообщили 19 ноября в пресс-службе Следственного комитета и Центре общественных связей ФСБ РФ.

Кадр из видео

13 ноября при подрыве автомобиля погиб капитан первого ранга, начальник штаба Азовского военно-морского района Крымской военно-морской базы Валерий Транковский. Взрыв произошёл возле дома № 8 по улице Тараса Шевченко в Гагаринском районе Севастополя. Непосредственных исполнителей теракта задержали сотрудники ФСБ.

«Это 38-летняя жительница Севастополя и 47-летний житель Ялты», — заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Мужчина и женщина действовали по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). Женщина наблюдала за передвижениями офицера, мужчина изготовил бомбу, заложил под автомобиль и привёл в действие.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3930198" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Видео ЦОС ФСБ России о задержании причастных к убийству капитана Валерия Транковского

Фигуранты уголовного дела, возбуждённого по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ, дают признательные показания. Устанавливаются лица, причастные к преступлению, добавила Петренко.

ФСБ опубликовала видео с моментом подрыва автомобиля и допросом подозреваемых. Задержанный мужчина рассказал, что сотрудники СБУ завербовали его летом 2023 года. В ведомстве добавили, что подозреваемые помещены под стражу.

Как сообщало ИА Регнум, 18 ноября в Севастополе прошли похороны Валерия Транковского. На церемонии прощания губернатор Севастополя Михаил Развожаев выразил уверенность в том, что террористов, виновных в гибели капитана 1-го ранга, ждёт возмездие.

Транковский родился 1 февраля 1977 года в Ленинграде. Окончил высшее военно-морское училище радиоэлектроники им. П. С. Попова и военно-морскую академию им. Н. Г. Кузнецова. Неоднократно был удостоен наград за мужество и умелое руководство личным составом.