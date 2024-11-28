Москва, 28 ноября, 2024, 21:11 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ показало кадры ударов пушки «Гиацинт-Б» по пункту управления беспилотниками Вооружённых сил Украины (ВСУ) на каховском направлении. Видео опубликовано 28 ноября в Telegram-канале ведомства.

Кадр из видео

Отмечается, что в ходе полёта беспилотника над правым берегом Днепра был выявлен пункт управления БПЛА ВСУ, оборудованный в заброшенном доме. После доразведки и подтверждения цели координаты передали артиллеристам.

«Расчёт пушки «Гиацинт-Б» точным попаданием уничтожил заброшенный дом, в котором был развернут пункт управления БПЛА ВСУ», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 16 ноября Министерство обороны РФ показало кадры поражения опорного пункта ВСУ на кураховском направлении расчётом 152-миллиметровой буксируемой артиллерийской установки «Мста-Б».

16 ноября Минобороны сообщило, что российские военные группировки войск «Запад» с помощью беспилотника «Ланцет» уничтожили украинский танк. Отмечалось, что расчёты БПЛА фиксируют позиции противника, их блиндажи, технику ВСУ и прочие цели, передают в пункты управления их координаты для дальнейшего уничтожения.