Москва, 16 ноября, 2024, 15:00 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ показало кадры поражения опорного пункта Вооружённых сил Украины (ВСУ) на кураховском направлении. Видео опубликовано 16 ноября в Telegram-канале ведомства.

Алексей Майшев/РИА Новости

«Расчёт 152-миллиметровой буксируемой артиллерийской установки «Мста-Б» Южной группировки войск ударил по опорному пункту ВСУ в лесополосе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате были уничтожены самоходная артиллерийская установка и пикап противника.

Как передавало ИА Регнум, 11 ноября председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил о заходе российских военных в Курахово. По его словам, ожесточённые бои велись в восточной части города.

В тот же день день ВСУ взорвали Терновскую дамбу Кураховского водохранилища в посёлке Старые Терны с целью помешать российским войскам взять район под контроль и завершить оперативное окружение Курахово. При этом из-за подрыва погибли 10 украинских военных.

12 ноября источники в силовых структурах сообщили, что российские войска взяли в клещи группировку противника, расположенную южнее Курахово. Украинских военных отрезали от основных сил и линий снабжения.

Газета The Financial Times написала 13 ноября, что ВСУ готовы отступить с позиций в районе Курахово, но пока не получили приказа.