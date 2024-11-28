Брюссель, 28 ноября, 2024, 19:40 — ИА Регнум. Евросоюз и Украина подписали меморандум о взаимопонимании по первой части многомиллиардного кредита с погашением из доходов от замороженных российских активов. Об этом 28 ноября заявил вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Global Look Press

«Имею честь подписать меморандум о взаимопонимании с Украиной от имени ЕС на 18,1 млрд евро макрофинансовой поддержки, чтобы помочь покрыть неотложные нужды», — написал он в соцсети X.

Домбровскис уточнил, что это часть ранее согласованной инициативы стран «Большой семёрки» (G7) по поддержке Украины на 50 млрд евро с использованием доходов от замороженных активов РФ.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июня Agence France-Presse со ссылкой на данные из Елисейского дворца информировало, что лидеры стран G7 пришли к соглашению о выделении Украине 50 млн долларов в кредит в счёт доходов от замороженных российских активов. По информации издания, с этой инициативой выступили США.

26 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон вместе с союзникамизавершает процесс выделения 50 млрд долларов киевскому режиму.

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что попытки западных стран изъять замороженные российские активы станут воровством и не останутся безнаказанными. Западные страны заморозили активы и валютные резервы России и пытаются подвести юридическую базу под их присвоение, но, несмотря на крючкотворство, воровство останется воровством, подчеркнул глава государства.

Министр финансов РФ Антон Силуанов 20 ноября заявил, что Россия воспользуется доходами от замороженных активов западных инвесторов в ответ на реализацию недружественных действий Запада.