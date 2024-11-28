Астана, 28 ноября, 2024, 17:34 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в шутливой форме ответил на вопрос журналистов о вероятности ударов по центрам принятия решений (ЦПР) в Киеве.

Михаил Терещенко/РИА Новости

У российского лидера спросили, какие он имел в виду центры — военные или политические, и планируется ли их поражение новейшей баллистической ракетой «Орешник».

«Была в советское время такая шутка по поводу прогноза погоды: прогноз такой — сегодня в течение дня всё возможно», — произнёс глава государства.

Как передавало ИА Регнум, 28 ноября Путин не исключил использования гиперзвуковой ракетной системы «Орешник» для ударов по военным объектам и центрам принятия решений, в том числе в Киеве. При этом он отметил, что бессмысленно наносить удар гиперзвуковой ракетой по незначительной, небольшой по объёму цели. По его словам, это «всё равно, что из пушки палить по воробьям».

Президент также заявил о запуске «Орешника» в серийное производство. Он рассказал, что блоки ракеты способны атаковать цель со скоростью порядка 3 км/с и поражать высокозащищённые и расположенные на большой глубине объекты. Всё, что находится в эпицентре взрыва, превращается в пыль, подчеркнул он.

Россия в ответ на удары по российской территории западными дальнобойными ракетами провела 21 ноября испытание новейшей баллистической ракетой комплекса «Орешник», нанеся удар по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске. На следующий день Путин отметил, что РФ продолжит проведение испытаний «Орешника», в том числе и в зоне боевых действий.