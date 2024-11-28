Сочи, Краснодарский край, 28 ноября, 2024, 15:49 — ИА Регнум. Старт пилотируемых полётов российских космонавтов на Луну откладывается из-за отсутствия средств на сверхтяжелую ракету-носитель. Об этом в четверг, 28 ноября, заявил советник генерального директора госкорпорации «Роскосмос» Олег Горшков.

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«Сдвигаются вправо сроки начала пилотируемых полётов на Луну из-за бюджетных ограничений по созданию ракеты-носителя сверхтяжёлого класса», — сказал он на заседании Конгресса молодых ученых в сочинском центре «Сириус».

Как передавало ИА Регнум, в сентябре в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным глава Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук рассказал, что центр создал прототипы ракетных двигателей для полётов в дальний космос. По его мнению, России необходимо барражировать и «пристать к Луне».

16 августа глава «Роскосмоса» Юрий Борисов поделился мнением, что промышленное освоение ресурсов Луны будет возможно после 2040-х годов. Он напомнил, что среди полезных ископаемых на Луне присутствуют в значительных количествах редкоземельные металлы и гелий. По оценке Борисова, для обеспечения энергетики добывающего оборудования и прочей техники, которую потенциально можно будет использовать в освоении спутника Земли, в России создаётся ядерная энергетическая установка для поверхности Луны.

До этого, 19 августа, руководитель первого этапа российской лунной программы, физик Лев Зелёный заявил, что России нужно занять для собственных исследований участок Северного полюса Луны. По его словам, это целесообразно, так как на Южном полюсе спутника Земли соберётся много аппаратов различных стран. Он призвал Россию «не гнаться за впереди идущей толпой» в лунной гонке, а выбрать свой путь.

13 августа председатель правительства Михаил Мишустин на стратегической сессии о развитии космической деятельности РФ заявил, что федеральный проект по развитию космической ядерной энергетики будет нацелен в том числе на изготовление средств по освоению Луны.