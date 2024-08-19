Москва, 19 августа, 2024, 04:49 — ИА Регнум. России нужно «застолбить» для собственного исследования участок Северного полюса Луны, сделав его приоритетом для станции «Луна-27». Таким мнением поделился научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зелёный.

Алексей Колчин ИА REGNUM Луна

Он прокомментировал предложение учёных «Роскосмосу» отправить не одну, а две автоматические станции «Луна-27» под шифрами «а» и «б» для гарантированного выполнения миссии как на Южный так и на Северный полюса спутника Земли.

По мнению научного руководителя ИКИ, для России было бы правильно оставить в центре внимания Северный полюс. К моменту полёта российской станции на Южном полюсе соберётся много аппаратов различных стран. Поэтому в лунной гонке России следует «не гнаться за впереди идущей толпой», а выбрать свой путь, которым мог бы стать Северный полюс, такого же решения, вероятно, придержаться другие государства.

«Поэтому здесь надо как-то принять это решение, застолбить его, как-то официально вот эти планы и закрепить за собой. Потому что иначе на Северном полюсе тоже скоро станет тесно. Тут не надо рвать на себе волосы, а найти какой-то свой путь. Мне кажется, упор на Северный полюс для нас сейчас хорошее решение. Он в принципе ничем особо не хуже Южного», — приводит слова учёного «РИА Новости».

Зелёный отметил интерес к обоим полюсам, но для изучения важен один конкретный участок. С точки зрения баллистики новая схема полёта на Северный полюс не вызовет сложностей, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, станцию «Луна-25», которая стала первой в современной истории России, запустили к спутнику Земли 11 августа 2023 года. Через пять дней она была уже на орбите. После этого станция сделала первый снимок лунной поверхности, прошла через метеоритный поток Персеиды и, уклонившись от столкновения, засняла момент удара болида о поверхность. На следующий день «Роскосмос» проинформировал, что станция вышла на нерасчётную орбиту и прекратила своё существование.

Президент РФ Владимир Путин 26 октября 2023 года на встрече с молодыми учёными и специалистами космической отрасли в Королёве заявил, что Россия продолжит изучение Луны — программу не закроют, а нештатную ситуацию с «Луной-25» стоит воспринимать как обидную ошибку.