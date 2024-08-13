Москва, 13 августа, 2024, 17:20 — ИА Регнум. Федеральный проект по развитию космической ядерной энергетики будет нацелен в том числе на изготовление средств по освоению Луны, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии о развитии космической деятельности РФ.

TASS/ Xinhua/ABACA

«Значимым федеральным проектом станет развитие космической ядерной энергетики России. Он будет нацелен на изготовление средств для организации перспективных миссий, в том числе при исследовании и освоении Луны», — сказал глава правительства.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин поручил правительству разработать до 1 июля 2024 года национальный проект по развитию космической сферы. В качестве примера он привёл нацпроект развития беспилотных летательных систем, существенно повышающий эффективность совместных усилий по формированию нового сектора.

12 апреля Путин отметил, что в вопросе освоения космоса у России есть хорошее движение вперёд.