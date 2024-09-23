Москва, 23 сентября, 2024, 15:50 — ИА Регнум. Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» создал прототипы ракетных двигателей для полётов в дальний космос. Об этом сообщил глава центра Михаил Ковальчук в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сейчас всё дальнейшее освоение космоса связано с двумя вещами. Первое — это принципиально новые двигатели. Если мы задумаемся, мы летаем сегодня в космос, как Мюнхгаузен на ядре. У нас двигатель РД-180 отработал три сотни секунд, дал пинка — и мы полетели по баллистическим траекториям, на которые мы не можем повлиять», — отметил Ковальчук.

По его мнению, России необходимо барражировать и «пристать к Луне». Он добавил, что у центра есть прототипы двигателей, обеспечивающих совершенно иную тягу и иные возможности для полёта в дальний космос.

Как сообщало ИА Регнум, научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зелёный заявил, что России нужно «застолбить» для собственного исследования участок Северного полюса Луны, сделав его приоритетом для станции «Луна-27».

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с молодыми учёными и специалистами космической отрасли в Королёве заявил, что Россия продолжит изучение Луны.