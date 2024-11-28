Варшава, 28 ноября, 2024, 12:56 — ИА Регнум. В настоящее время нет необходимости в отправке в зону украинского конфликта войск стран — участниц НАТО. Об этом 28 ноября заявил глава бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивера.

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«Сейчас нет», — сказал он в эфире радиостанции ZET, отвечая на вопрос о том, должен ли альянс посылать свои войска на Украину.

По словам главы бюро нацбезопасности Польши, на этом этапе такое решение не нужно, условия для разрешения конфликта необходимо получить с помощью поддержки Киева и давления на Москву, включая исключение возможностей обхода санкций, переговоры с Китаем по поставкам в Россию и действия, которые не дадут российской стороне зарабатывать на экспорте топлива.

При этом, говоря о теоретической возможности военного участия Польши или НАТО в конфликте, Сивера отметил, что Франция с февраля поднимает вопрос о возможности нахождения западных военных на Украине в различных формах — в учебных и экономических миссиях, и он считает это возможным.

«В самом начале … [конфликта] под Киевом был дислоцирован контингент польских полицейских, выполнявший разминирование и пиротехнические задачи. Это не невозможный сценарий. Но мы тогда говорили о ресурсах МВД, а не армии, и двусторонней помощи», — пояснил глава польского бюро нацбезопасности.

Как передавало, 25 ноября газета Le Monde сообщила, что в Евросоюзе возобновили обсуждение возможной отправки войск или участников частных военных компаний в зону конфликта на Украине, для участия в боевых действиях на стороне Киева. По словам авторов материала, Лондон и Париж начали переговоры о сотрудничестве для оказания помощи Украине из-за возможного отказа США от поддержки Киева после инаугурации в январе 2025 года избранного американского президента Дональда Трампа.

Глава минобороны Эстонии Ханно Певкур 26 ноября предупредил, что угрозы введения иностранных войск на Украину перевесят возможные преимущества, несмотря на нехватку живой силы у украинской армии. Киевский режим сможет справиться на фронте самостоятельно, в случае, если Западом будет поставлено всё необходимое для этого, добавил он.

Позднее в этот же день глава МИД Британии Дэвид Лэмми заявил, что Лондон не намерен направлять своих военных в зону украинского конфликта. По его словам, власти Британии уже подготовили десятки тысяч украинских военных и хотят продолжать это делать.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 25 ноября отметил, что в ЕС есть сторонники отправки военных Запада на Украину, однако единства в этом вопросе у членов сообщества не наблюдается.