Вашингтон, 26 ноября, 2024, 05:41 — ИА Регнум. Риски с введением иностранных войск на Украину, несмотря на дефицит личного состава, перевесят возможные преимущества. Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Иван Шилов ИА Регнум Ввод иностранных войск на Украину

«Насколько мне известно, украинцы смогут со всем этим справиться, если мы сможем предоставить им всё необходимое для борьбы с Россией», — пояснил Певкур американскому изданию The Hill.

Глава эстонского минобороны призвал к возобновлению финансирования инвестиций Украины в собственное военное производство. По его мнению, украинские заводы даже сейчас производят в год в шесть-семь раз больше гаубиц, чем французские.

Певкур добавил, что у Украины есть возможность производить военную технику на сумму примерно 30 млрд долларов в год, но у властей есть на расходы лишь половина требуемых средств.

Как передавало ИА Регнум, 25 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Евросоюзе есть политики, поддерживающие идею отправки военных на Украину, но единства в этом вопросе у членов сообщества не наблюдается. Таким образом в Кремле прокомментировали возможное возобновление дискуссий по поводу отправки европейских войск на Украину.

В июне Песков оценил заявления президента Франции Эммануэля Макрона о готовности прямого участия в конфликте на Украине как провокационные и нагнетающие напряжённость на континенте. Макрон демонстрирует абсолютную поддержку киевского режима, подчёркивал пресс-секретарь российского президента.

Европейские страны возобновили обсуждение возможной отправки войск или участников частных военных компаний на Украину, написала 25 ноября газета Le Monde. По данным издания, между Лондоном и Парижем ведутся переговоры на тему сотрудничества для помощи Украине. Дискуссии возобновились из-за возможного отказа США продолжить поддержку киевского режима после инаугурации в январе 2025 года избранного президента Дональда Трампа.

Отправка войск на Украину для Эммануэля Макрона будет означать предательство родины, подчеркнул лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. В случае принятия решения о прямом вмешательстве в конфликт Филиппо призвал сограждан к массовому неповиновению с целью сохранить Францию и спасти её от катастрофы.

Ввод военных контингентов Запада на Украину станет ещё одним шагом к глобальному конфликту. Все иностранные военные на украинской территории окажутся в зоне поражения российской армии, заявил президент РФ Владимир Путин.