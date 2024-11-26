Лондон, 26 ноября, 2024, 14:15 — ИА Регнум. Великобритания не намерена направлять своих военных в зону конфликта на Украине. Об этом 26 ноября заявил британский министр иностранных дел Дэвид Лэмми.

Martyn Wheatley/Global Look Press

По словам Лэмми, британская сторона уже подготовила десятки тысяч украинских военных и собирается продолжать это делать.

«Однако мы уже давно придерживаемся позиции, что не будем направлять британских военных к театру военных действий. Это, безусловно, нынешняя позиция Соединенного Королевства, и она таковой остается», — сказал он в интервью итальянской газете La Repubblica.

Как сообщало ИА Регнум, 25 ноября газета Le Monde написала, что в Европе возобновили обсуждение возможной отправки войск или участников частных военных компаний в зону конфликта на Украине, для участия в боевых действиях на стороне киевского режима. Отмечалось, что Лондон и Париж начали переговоры на тему сотрудничества для помощи Украине из-за возможного отказа США от поддержки Киева после инаугурации в январе 2025 года избранного американского президента Дональда Трампа.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур 26 ноября предупредил, что риски с введением иностранных войск на Украину перевесят возможные преимущества, несмотря на нехватку живой силы у украинских формирований. По его словам, Киев сможет справиться на фронте самостоятельно, в случае поставок ему Западом всего необходимого для этого.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 25 ноября заявил, что в ЕС есть выступающие за отправки западных военных на Украину политики, однако единства в этом вопросе у членов сообщества не наблюдается.