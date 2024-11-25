Москва, 25 ноября, 2024, 11:57 — ИА Регнум. В Евросоюзе есть политики, поддерживающие идею отправки военных на Украину, но единства в этом вопросе у членов ЕС не наблюдается. Об этом 25 ноября на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Так он прокомментировал возможное возобновление дискуссий по поводу отправки европейских войск на Украину. Издание Le Monde написало, что обсуждения возобновились после визита во Францию британского премьер-министра Кира Стармера 11 ноября. При этом французские власти пока не дали своего разрешения на отправку войск или бойцов частных военных кампаний.

«Ранее, конечно же, из разных европейских столиц такие идеи озвучивались, но высказывались также различные контраргументы не в пользу этой идеи. Поэтому единства мнения у европейцев на этот счёт нет, но, конечно, какие-то горячие головы появляются», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что пока нет точной информации, о чём идёт речь и насколько сообщения соответствуют действительности.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в Париже обсуждалась возможность отправки военных в зону украинского конфликта. Позднее он допустил, что страна направит войска, если российская армия прорвёт оборону украинской армии.

В мае президент России Владимир Путин предупредил, что ввод военных контингентов Запада на Украину приблизит риск глобального конфликта ещё на один шаг. Он отмечал, что все иностранные военные на украинской территории окажутся в зоне поражения российской армии.

Песков отмечал, что заявления французского лидера о готовности прямого участия в конфликте на Украине провокационны и нагнетают напряжённость на континенте.