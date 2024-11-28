Екатеринбург, 28 ноября, 2024, 12:40 — ИА Регнум. В екатеринбургском аэропорту Кольцово военные следователи вручили повестки семи мигрантам, не вставшим на воинский учёт. Об этом 28 ноября сообщили в пресс-службе военных следственных органов СК РФ.

Александр Кондратюк/РИА Новости

В рамках рейда были проверены более 60 человек, недавно получивших российское гражданство. Семерых из воздушной гавани доставили к военкомам для оформления необходимых документов. В комиссариатах мужчинам объяснили порядок поступления на службу по контракту и предоставляемые социальные гарантии.

В ведомстве отметили, что подобные рейды в воздушной гавани ещё будут повторяться.

Как сообщало ИА Регнум, 28 октября в Емельяновском районе Красноярского края в ходе рейда против незаконной миграции были задержаны 244 иностранца. Отдельно нашлись два гражданина, получившие паспорт РФ, но не вставшие своевременно на воинский учёт. Они получили повестки в военкоматы.

12 сентября МВД запросило у военкоматов данные о мигрантах, которые получили российское гражданство, но не встали на воинский учёт. Таким образом ведомство приступило к реализации положений законов, предусматривающих лишение гражданства для лиц, которые натурализовались, но решили уклониться от службы в армии.

Президент России Владимир Путин 8 августа подписал закон о прекращении приобретённого гражданства РФ за уклонение от постановки на воинский учёт. Согласно новому закону, после получения гражданства иностранец обязан встать на воинский учёт в двухнедельный срок с момента регистрации по месту жительства. Наличие военного билета является условием для легального трудоустройства.