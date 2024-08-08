Москва, 8 августа, 2024, 21:47 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон о прекращении приобретённого гражданства РФ за неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учёт. Документ опубликован 8 августа на официальном портале правовой информации.

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

Закон вводит норму, согласно которой неисполнение обязанности по постановке на воинский учёт лицом, получившим российский паспорт, станет основанием для прекращения гражданства.

Кроме того, закон синхронизирует между собой процессы постановки гражданина на воинский учёт и получения им гражданства. Для этого в документе предусмотрена обязанность органов МВД предоставлять в электронной форме сведения о лицах мужского пола, в отношении которых принято решение о приёме в гражданство РФ.

Как сообщало ИА Регнум, впервые новые граждане РФ лишились гражданства за уклонение от постановки на воинский учёт в конце 2023 года. После этого глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев предложил выдавать паспорта России новым гражданам страны в присутствии военкома.

По данным МВД, в первом полугодии 2024 года за нарушения уголовного законодательства российских паспортов были лишены около тысячи натурализованных граждан. Более чем в половине случаев гражданство прекращалось за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

Путин ранее отмечал, что властям следует кардинально обновить подходы к миграционной политике. Глава государства подчеркнул, что для жизни и работы в Россию должны приезжать только те граждане, которые уважают традиции страны, историю и русский язык.