Москва, 12 сентября, 2024, 12:23 — ИА Регнум. МВД запросило у военкоматов данные о мигрантах, которые получили российское гражданство, но не встали на воинский учёт. Об этом официальный представитель ведомства Ирина Волк сообщила 12 сентября в Telegram-канале.

РИА Новости/Александр Кряжев

Она отметила, что МВД приступило к реализации положений законов о военной службе и гражданстве, предусматривающих лишение гражданства для лиц, которые натурализовались, но не исполнили обязанность по первоначальной постановке на воинский учёт.

«В этих целях в военных комиссариатах запрошены дополнительные сведения о лицах, приобретших российское гражданство и не исполнивших данную обязанность», — написала Волк.

Представитель МВД добавила, что за восемь месяцев 2024 года органы внутренних дел приняли решение о прекращении гражданства РФ в отношении 1117 натурализованных лиц, которые совершили противоправные действия.

Как сообщало ИА Регнум, президент Владимир Путин 8 августа подписал закон о прекращении приобретённого гражданства РФ за уклонение от постановки на воинский учёт. Госдума приняла закон 31 июля сразу в трех чтениях, Совет Федерации одобрил его 2 августа.

Согласно новому закону, органы внутренних дел обязаны предоставлять сведения о мужчинах, чьи заявки на вступление в гражданство одобрены, и которым предстоит процедура принесения присяги. После получения гражданства иностранец обязан встать на воинский учёт в двухнедельный срок с момента регистрации по месту жительства. Наличие военного билета является условием для легального трудоустройства.