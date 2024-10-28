Красноярск, 28 октября, 2024, 13:19 — ИА Регнум. В Емельяновском районе Красноярского края в ходе рейда против незаконной миграции были задержаны 244 иностранца. Об этом 28 октября сообщили в региональном управлении СК РФ.

Кирилл Кухмарь/ТАСС

Следователи, силовики и представители Минобороны РФ проверили лесоперерабатывающую базу, производственно-логистический комплекс и распределительный центр одной из крупных торговых сетей.

«В ходе рейда в отдел полиции доставлено 244 человека, из них каждый иностранный гражданин проверен по информационному учёту, у 229 лиц следователями-криминалистами ГСУ получены образцы буккального эпителия для проверки по федеральной базе данных геномной информации по нераскрытым преступлениям», — указано на сайте ведомства.

Отмечается, что ряд граждан Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана и Кыргызстана находились на территории Красноярска с нарушениями миграционного законодательства. Решается вопрос об их привлечении к административной ответственности. 12 мигрантов выдворят из России.

Также правоохранители зарегистрировали девать материалов по признакам организации незаконной миграции и фиктивной постановки на учёт иностранцев. Выявлено 38 административных правонарушений в сфере миграции. Отдельно нашлись два гражданина, получившие паспорт РФ, но не вставшие своевременно на воинский учёт. Они получили повестки в военкоматы.

Как сообщало ИА Регнум, 22 октября в подмосковном городе Пушкино прошли рейды в многоквартирных домах, общежитиях и на объектах общепита, после которых полиция привлекла к ответственности 35 нелегальных мигрантов. Каждый из нарушителей оштрафован на сумму от 2 до 5 тыс. рублей, а в отношении восьми иностранцев было принято решение о самостоятельном выдворении.

Правительство России 16 октября утвердило квоту на временное проживание мигрантов в РФ в 2025 году, размер которой составил 5,5 тыс. разрешений. При этом в текущем году квота достигала 10 595 разрешений.

В апреле президент России Владимир Путин призвал кардинально обновить подходы к миграционной политике. Глава государства также заявил, что необходимо создать современные цифровые электронные базы биометрических данных, так как те, которые существуют, не позволяют полноценно препятствовать незаконной миграции.