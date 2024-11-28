Москва, 28 ноября, 2024, 12:30 — ИА Регнум. Расчёт операторов беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ), действовавший на харьковском направлении, сдался в российский плен вместе с аппаратурой. Об этом 28 ноября сообщили в силовой структуре.

Павел Лисицын/РИА Новости

«Расчёт операторов БПЛА, состоящий из двух человек, <…> добровольно сложил оружие и вместе с аппаратурой и дроном сдался в плен», — процитировали собеседника «РИА Новости».

Отмечается, что украинские военные состояли в 114-й отдельной бригаде территориальной обороны ВСУ и действовали в районе населённого пункта Новомлынск. Они сдались в плен бойцам российской группировки войск «Запад».

Как передавало ИА Регнум, 27 ноября эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин сообщил о массовой сдаче в плен украинских военных. Он также опубликовал видео с ними. Для украинских военных сдача в плен всей позицией является наиболее безопасным вариантом, подчеркнул журналист.

Боец ВСУ Сергей Борисов 28 ноября рассказал, что командир запрещал ему сдаваться в плен под угрозой смерти. Военнослужащему пришлось трое суток просидеть в окопе, прежде чем он смог убежать к российским позициям.