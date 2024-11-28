Москва, 28 ноября, 2024, 10:41 — ИА Регнум. Пленный боец украинских формирований Сергей Борисов рассказал, что командир трое суток продержал его в окопе под угрозой смерти, пока он не сбежал и не сдался в плен.

Ashley Chan/Global Look Press

Как уточнил Борисов, в конце октября его отправили на уже разбитую позицию украинской армии.

«Старший тот, что решил из себя сделать военного большого, с 95-й бригады [ВСУ] приказал, чтобы я залез в нору [окоп] и не вылезал. Если я вылезу оттуда, мину кинет, то есть гранату мне туда. <…> Сказал, что застрелит меня, если начну бежать», — заявил он на видеозаписи, опубликованной Минобороны РФ.

По словам пленного, командир также заставил его сдать автомат, пообещав застрелить в случае побега, после чего боец трое суток просидел в окопе и затем сдался в плен российскими военным.

Борис также заявил, что его взяли в ряды украинских формирований насильно, когда он выходил из магазина, а затем он оказался в 17-й танковой бригаде ВСУ. Там ему заявили, что танков нет и потому придётся пойти в пехоту.

Как сообщало ИА Регнум, пленный украинский военнослужащий Владимир Никольников 11 ноября заявил, что многие военные ВСУ не хотели воевать в Курской области, но командование заставило их это сделать. По его словам, в украинской армии командиры с бойцами почти не общаются и ни во что их не ставят.

Взятая в плен украинская военнослужащая Наталью Балаклицкая 9 ноября заявила, что командование отправило её в Курскую область под угрозой расстрела. По словам пленной, до этого она работала поваром в селе Комар, которое расположено в тылу на подконтрольной киевскому режиму части территории ДНР.