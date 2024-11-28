Курск, 28 ноября, 2024, 06:35 — ИА Регнум. Массовая сдача в плен военнослужащих ВСУ в Курской области попала на видео. Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин опубликовал в Telegram-канале кадры с группой военнопленных.

Иван Шилов ИА Регнум Украинские пленные

На видео восемь мужчин в камуфляже сидят в помещении, у них за спиной связаны руки, на глазах у всех клейкая лента, чтобы не было возможности знать о местонахождении.

По словам эксперта, многие украинцы ждут возможности покинуть поле боя, но опасаются наказания и смерти от своих сослуживцев и командиров.

Борис Рожин также пояснил, что для ВСУ самый безопасный способ — сдача всей позицией без сопротивления.

Как сообщало ИА Регнум, украинские военные пытались убить британского наёмника Джеймса Скотта Риса Андерсона, который сдался в плен российским войскам в Курской области, рассказал командир взвода 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота с позывным Бах.

Командир взвода 21-й мехбригады Национальной гвардии Украины Вячеслав Хоменко констатировал, что у подавляющего большинства украинских военных нет мотивации продолжать военный конфликт. Издание выпустило репортаж о плачевном состоянии украинских боевиков, которые в настоящее время находятся на территории Курского приграничья.