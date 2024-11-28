Славянск-на-Кубани, Краснодарский край, 28 ноября, 2024, 11:29 — ИА Регнум. Некоторых жителей города Славянск-на-Кубани эвакуировали из их домов в связи с ликвидацией последствий падения обломков сбитых дронов украинской армии. Об этом 28 ноября сообщил глава Славянского района Роман Синяговский.

Телеграм-канал Роман Синяговский

«По решению взрывотехников жителям требуется временно покинуть территорию. На месте находится автобус для подвоза жителей в городской ДК, где организован пункт временного размещения», — написал Синяговский в своём Telegram-канале.

Жители вернутся домой после завершения всех оперативных мероприятий, отметил он.

Глава района также сообщил, что улица Пролетарская перекрыта от Комсомольской до Больничной в связи с ликвидацией последствий прилёта беспилотника ВСУ. Кроме того, закрыт выезд на Пролетарскую с улиц Крепостная и Больничная. Он добавил, что после проведения необходимых мероприятий движение возобновится.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ в ночь на 28 ноября осуществили массированную атаку на территорию Краснодарского края. Над территорией Кубани за ночь были сбиты 14 дронов.

Как сообщил глава региона Вениамин Кондратьев, обломки сбитого дрона упали во двор частного дома в Славянске-на-Кубани. Местная жительница получила ранение. Повреждения от обломков также зафиксированы на территории хутора Чигрина.

После атаки Синяговский заявил, что обстановка в районе сложная. Серьёзных нарушений нет, мост через реку Протока цел, но на территории района могут находиться обломки дронов. Он призвал жителей не прикасаться к ним и сообщать о находке в экстренные службы.